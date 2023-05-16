Хостинг свободных проектов Sourceware перешёл под крыло организации SFC

Хостинг свободных проектов Sourceware присоединился к организации Software Freedom Conservancy (SFC), предоставляющей юридическую защиту свободным проектам, отстаивающей необходимость соблюдения лицензии GPL и аккумулирующей спонсорские средства.

SFC позволяет участникам сконцентрироваться на процессе разработки, беря на себя функции по сбору пожертвований. SFC также становится владельцем активов проекта и избавляет разработчиков от личной ответственности в случае судебных разбирательств. Для перечисляющих пожертвования организация SFC позволяет получить налоговый вычет, так как она попадает в льготную категорию налогообложения. К числу проектов, развиваемых при поддержке SFC, относятся Git, Wine, Samba, QEMU, OpenWrt, CoreBoot, Mercurial, Boost, OpenChange, BusyBox, Godot, Inkscape, uCLibc, Homebrew и еще около десятка свободных проектов.

Проект Sourceware с 1998 года предоставляет открытым проектам площадку для хостинга и сопутствующие сервисы, связанные с ведением списков рассылки, размещением git-репозиториев, отслеживанием ошибок (bugzilla), рецензированием патчей (patchwork), тестированием сборок (buildbot) и распространением релизов. Инфраструктура Sourceware используется для распространения и разработки таких проектов, как GCC, Glibc, GDB, Binutils, Cygwin, LVM2, elfutils, bzip2, SystemTap и Valgrind. Ожидается, что присоединение Sourceware к SFC позволит заинтересовать новых волонтёров для работы над хостингом и привлечь средства для модернизации и развития инфраструктуры Sourceware.

Для взаимодействия с SFC в Sourceware сформирован управляющий комитет, состоящий из 7 представителей. В соответствии с заключённым соглашением для исключения конфликта интересов в комитете не может присутствовать более двух участников, связанных с одной компанией или организацией (ранее основной вклад в поддержку Sourceware оказывали сотрудники компании Red Hat, которая также предоставляла оборудование проекту, что мешало привлечению других спонсоров и вызывало споры об излишней зависимости работы сервиса от одной компании).



Источник: opennet.ru