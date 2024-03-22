HP оснастит рабочие станции ускорителями NVIDIA A800, предназначавшимися для Китая

Компания HP, по сообщению ресурса Tom’s Hardware, готовит к выпуску новые рабочие станции серии Z, рассчитанные на приложения ИИ. В оснащение этих компьютеров войдут ускорители NVIDIA A800, которые изначально создавались для Китая в качестве «урезанной» версии А100 (40 Гбайт). Предполагалось, что операторы дата-центров в КНР смогут закупать решения A800, которые проектировались специально с учётом санкционных ограничений со стороны США. Стоимость этих ускорителей, по имеющимся данным, на начальном этапе составляла $14,5 тыс. Однако в связи с введением новых экспортных ограничений США на поставку в Китай современных технологий отгрузки A800 в Поднебесную стали невозможны. Вместо них NVIDIA подготовила ускорители H20, L20 и L2.

Источник: 3dnews.ru