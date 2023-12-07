Храните данные в алмазах — они годятся для сверхплотной и надёжной записи, доказали учёные

Исследователи из Городского университета Нью-Йорка (CUNY) подтвердили возможность сверхплотной записи данных в дефектах алмазов. В крошечном пространстве можно записать много уровней информации, подобно записи в многоуровневую ячейку флеш-памяти. Один квадратный дюйм такого носителя может содержать 25 Гбайт данных, как большой многослойный диск Blu-Ray, а надёжность хранения окажется невообразимой. Источник изображения: ИИ-генерация Кандинский 3.0/3DNews

Источник: 3dnews.ru