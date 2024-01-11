HUAWEI FreeClip: открытые TWS-наушники, которые не выпадают из уха

TWS-наушники – вещь настолько распространенная и стандартизированная, что, кажется, удивить здесь просто нельзя. Но, глядя на работу HUAWEI в этом направлении, можно ответить – просто многие даже не пытаются. У китайской компании вышли двое подряд весьма удивительных TWS-наушников

Источник: 3dnews.ru