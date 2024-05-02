Huawei Lab лишится права сертифицировать телекоммуникационное оборудование для использования в США

Процесс вытеснения продукции Huawei Technologies из американских сетей сотовой связи начался ещё в 2019 году при президенте Трампе, но на этой неделе регуляторы в США заявили, что запретят штатной лаборатории Huawei выдавать сертификаты, позволяющие эксплуатировать телекоммуникационное оборудование на территории страны. Источник изображения: Huawei Technologies

Источник: 3dnews.ru