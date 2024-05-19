Huawei нарастила долю китайских компонентов в смартфонах серии Pura 70

Одним из главных откровений для специалистов iFixit, вскрывших смартфон Huawei Pura 70 Pro, стало обнаружение внутри микросхемы NAND производства китайской YMTC. В отличие от предшественников серии Mate 60, этот смартфон продемонстрировал способность Huawei полагаться на китайских поставщиков даже при выборе твердотельной памяти. В целом доля китайских компонентов выросла у всей серии новых смартфонов Huawei. Источник изображения: Huawei Technologies

Источник: 3dnews.ru