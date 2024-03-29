Американские власти начали подвергать китайскую компанию Huawei Technologies экспортным ограничениям ещё в 2019 году при президенте Трампе, поэтому нельзя утверждать, что сложные условия работы стали для неё новостью в прошлом году. Финансовый отчёт за период демонстрирует рост выручки на 9,63 % до $97 млрд, а также рост чистой прибыли на 144,5 % до $12 млрд. Источник изображения: Huawei Technologies

Источник: 3dnews.ru