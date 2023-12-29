Huawei почти оправилась от удара американских санкций — выручка показала максимум с 2020 года

Жёсткие санкции против Huawei Technologies со стороны США вступили в силу ещё в 2019 году, но в 2020 году компания «по инерции» и на волне некоторого «потребительского патриотизма» в Китае смогла неплохо заработать. В текущем году, как заявило руководство китайского гиганта, бизнес Huawei почти полностью вернулся «на прежние рельсы», продемонстрировав рост выручки до максимального с 2020 года уровня. Источник изображения: Huawei Blog

Источник: 3dnews.ru