Huawei построит в Шанхае исследовательский центр для разработки оборудования, позволяющего выпускать чипы

В условиях многолетних усиливающихся санкций США китайская компания Huawei Technologies в сфере производства чипов традиционно полагалась на услуги SMIC, которая тоже пострадала от ограничений со стороны американских властей. Если верить осведомлённым источникам, снизить зависимость от импортного оборудования Huawei попытается за счёт разработки собственного в новом исследовательском центре в Шанхае. Источник изображения: Huawei Technologies

Источник: 3dnews.ru