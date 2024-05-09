Huawei представила беспроводные наушники FreeBuds 6i с автономностью до 35 часов и улучшенной системой шумоподавления

Компания Huawei выпустит на глобальном рынке беспроводные наушники FreeBuds 6i. Они выглядят аналогично предшественнику FreeBuds 5i, но предлагают улучшенную автономность и более эффективную систему шумоподавления. Источник изображений: Huawei
Источник: 3dnews.ru
Компания Huawei выпустит на глобальном рынке беспроводные наушники FreeBuds 6i. Они выглядят аналогично предшественнику FreeBuds 5i, но предлагают улучшенную автономность и более эффективную систему шумоподавления. Источник изображений: Huawei