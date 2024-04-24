Huawei представила бренд Qiankun для систем интеллектуального вождения

Китайская технологическая компания Huawei продемонстрировала очередной шаг к тому, чтобы стать крупным игроком в отрасли электромобилей — она представила новый бренд Qiankun, под которым будет выпускать ПО для интеллектуального вождения. В названии нового бренда сочетаются образы небес и китайских гор Куньлунь — компания будет продавать системы автопилота, а также средства управления аудиосистемой и водительским сиденьем, пояснил Цзинь Ючжи (Jin Yuzhi), глава подразделения Huawei Intelligent Automotive Solution (IAS) в ходе мероприятия, которое компания провела в преддверии Пекинского автосалона. «2024-й станет первым годом массовой коммерциализации умного вождения, а совокупное число автомобилей, оснащённых системой автопилота Huawei, к концу года превысит 500 000», — цитирует топ-менеджера Reuters. В течение года на рынок выйдут более десяти моделей машин с системами Qiankun.

Источник: 3dnews.ru