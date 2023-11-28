Huawei представила первый в мире планшет со спутниковой связью — MatePad Pro 11 (2024) на скандальном чипе Kirin 9000S

Компания Huawei представила планшетный компьютер MatePad Pro 11 (2024), который выделяется на фоне аналогов уникальной особенностью — это первый в мире массовый потребительский планшет с поддержкой спутниковой связи. Отметим, что в настоящее время планшет доступен только в Китае, а поддержка спутниковой связи реализована за счёт использования местной системы Beidou. Источник изображений: Gizchina

Источник: 3dnews.ru