ProHoster > Блог > Новости интернета > Huawei представила первый в мире планшет со спутниковой связью — MatePad Pro 11 (2024) на скандальном чипе Kirin 9000S

Huawei представила первый в мире планшет со спутниковой связью — MatePad Pro 11 (2024) на скандальном чипе Kirin 9000S

Компания Huawei представила планшетный компьютер MatePad Pro 11 (2024), который выделяется на фоне аналогов уникальной особенностью — это первый в мире массовый потребительский планшет с поддержкой спутниковой связи. Отметим, что в настоящее время планшет доступен только в Китае, а поддержка спутниковой связи реализована за счёт использования местной системы Beidou. Источник изображений: Gizchina
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий