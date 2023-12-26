Huawei представила серию смартфонов Nova 12 с антисанкционными 5G-чипами Kirin и спутниковой связью

Компания Huawei представила серию смартфонов Nova 12, включающую модели Nova 12, Nova 12 Pro и Ultra. Новинки построены на антисанкционных процессорах Kirin, разработанных HiSilicon — дочерней компанией Huawei. Данные чипы выпускаются в Китае, вероятно, на мощностях SMIC. Источник изображений: huaweicentral.com

Источник: 3dnews.ru