Huawei успешно заменяет зарубежные компоненты смартфонов для работы в сетях 5G на китайские

Именно откровения экспертов TechInsights осенью этого года привели к тому, что власти США возмутились способностью Huawei получать от подрядчиков 7-нм процессоры HiSilicon новейшего поколения в условиях санкций, и предложили ввести новые ограничения. Теперь специалисты канадской компании утверждают, что Huawei заменяет на китайские и компоненты смартфонов для работы в сетях 5G. Источник изображения: Huawei Technologies

Источник: 3dnews.ru