Huawei выведет скандальный 7-нм процессор Kirin 9000S на международный рынок — в планшете MatePad Pro 13.2

Сегодня состоялась мировая премьера флагманского планшета Huawei MatePad Pro 13.2. Он построен на скандальном 7-нм чипсете Kirin 9000S. Фактически это будет первое устройство на данном процессоре, наделавшем ранее в этом году много шума, которое продаётся за пределами Китая. Также новинка позиционируемый как самый тонкий и лёгкий планшет в мире в своей категории. Его толщина составляет всего 5,5 мм, вес — 580 г, что действительно немного для такой диагонали. Новинка работает под управлением операционной системы HarmonyOS 4. Планшет оснащается 12 или 16 Гбайт оперативной памяти, а также встроенным накопителем ёмкостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт. 13,2-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц имеет разрешение 2880 × 1920 пикселей, а также точность цветопередачи составляет Delta E <1 и охват цветового пространства DCI-P3 на 100 %. Экран имеет пиковую яркость 1000 кд/м2 и контрастность 1 000 000:1, а также поддерживает формат HDR Vivid.

Источник: 3dnews.ru