Huawei выжила и будет процветать: решения для ЦОД станут ключом к успеху в 2024 году

В 2024 году Huawei сделает ставку на решения для ЦОД. В конце минувшего года нынешний председатель правления Huawei Ху Хоукун (Hu Houkun) выступил с заявлением, в котором указал, что предложения компании в сегменте ЦОД станут ключом к успеху в 2024 году. Он охарактеризовал бизнес Huawei в области технологической инфраструктуры как «балласт», отметив, что СХД, вычислительные и сетевые технологии обеспечат участие компании в цифровой трансформации клиентов во многих отраслях. Глава Huawei указал на улучшение продаж СХД в Европе в качестве свидетельства того, что предложения компании пользуются спросом за пределами Китая. Он также отметил, что рост популярности ИИ создал высокий спрос на вычислительную инфраструктуру. Достижения Huawei в крупномасштабном развёртывании вычислительного оборудования подтверждают её способность идти в ногу со временем.

Источник: 3dnews.ru