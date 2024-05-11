Hydra — свободный лаунчер игр

Hydra – лаунчер игр, который имеет встроенный клиент сети BitTorrent и поддерживает автоматическое отслеживание новых публикаций на всех, достойных внимания сайтах с нотификацией о появлении обновлений. Помимо этого лаунчер позволяет настраивать пути скачки контента и показывает для игр метрику HLTB (How Long To Beat).

Лаунчер создан под платформу Electron с использованием TypeScript и python, отвечающим за взаимодействие с библиотекой libtorrent и поддерживает платформы Windows и Linux. Готовые релизы доступны на github, для платформы Linux подготовлены как deb, так и rpm-пакеты. Код распространяется под лицензией MIT.

Лаунчеры игр – класс ПО, предназначенный для установки, запуска и удаления игр, отслеживания проведённого времени в игре, обновлений игры, обмена оценками и отзывами игроков на игру.

Источник: linux.org.ru