Hyundai продемонстрировала четырёхместное летающее такси, которое надеется запустить в 2028 году

Давно не секрет, что для южнокорейского промышленного конгломерата Hyundai Motor Group разработка лёгких летательных аппаратов на электротяге является одним из приоритетных направлений развития. На выставке CES 2024 дочерняя компания Supernal продемонстрировала прототип летательного аппарата S-A2, к эксплуатации которого в США она рассчитывает приступить в 2028 году. Источник изображения: Supernal

Источник: 3dnews.ru