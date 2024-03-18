IBM и VUSec обнаружили новую киберугрозу GhostRace для процессоров всех архитектур

Двенадцатого марта группа исследователей из лаборатории VUSec и компании IBM раскрыла детали новой киберугрозы, получившей название GhostRace. Эта уязвимость, основанная на механизме спекулятивного выполнения, затрагивает широкий спектр процессорных архитектур и операционных систем (ОС), включая Arm. Источник изображения: AMD

Источник: 3dnews.ru