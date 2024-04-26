IBM покупает HashiCorp за 6.4 млрд долларов

Корпорация IBM объявила о заключении соглашения по покупке компании HashiCorp, занимающейся разработкой инструментариев Vagrant, Packer, Hermes, Nomad и Terraform. Размер сделки составит 6.4 млрд долларов. Сделку, которая уже одобрена советами директоров IBM и HashiCorp, планируют завершить до конца года после получения одобрения со стороны акционеров HashiCorp (крупнейшие акционеры выразили готовность проголосовать за сделку) и регулирующих органов. После поглощения HashiCorp продолжит работу под своим именем в качестве отдельного подразделения IBM.

Компания IBM намерена использовать разработки HashiCorp для создания комплексной гибридной облачной платформы, предоставляющей инструменты для управления жизненным циклом ПО с поддержкой разных облачных окружений, как внешних, так и развёрнутых на своих серверах. Платформа будет построена с учётом увеличения сложности современных облачных внедрений и продвижения систем машинного обучения. Ожидается, что покупка HashiCorp поможет IBM укрепить свои позиции в таких областях, как автоматизация IT-процессов, защита данных и консалтинг, а также поможет развитию платформы Watsonx и продуктов Red Hat. Например, комбинация возможностей управления конфигураций Red Hat Ansible Automation со средствами автоматизации процессов HashiCorp Terraform позволит подготовить новое решение для гибридных облачных систем, упрощающее доставку и настройку приложений.

О возможности возвращения проектов HashiCorp на открытую лицензию пока ничего не сообщается. Напомним, что изначально продукты HashiCorp развивались под открытой лицензией MPL, но в августе 2023 года были переведены на проприетарную лицензию BSL 1.1, ограничивающую использование кода в облачных системах, конкурирующих с продуктами и сервисами HashiCorp. Cмена лицензии объяснялась желанием сохранить финансирование своих разработок в условиях неспособности классических моделей лицензирования противостоять паразитированию компаний, использующих готовые открытые исходные тексты разработок HashiCorp для создания собственных коммерческих облачных продуктов без участия в совместной разработке.

Изменение лицензии привело к созданию форков OpenTofu и OpenBao, которые продолжили развитие открытых кодовых баз платформы автоматизации поддержания инфраструктуры Terraform и хранилища Vault. Разработка форков переведена на нейтральную площадку организации Linux Foundation и ведётся с использованием открытой модели управления при участии сообщества, сформированного из заинтересованных в проекте компаний и энтузиастов. Например, о поддержке OpenTofu и намерении участвовать в разработке форка объявили 161 компаний и 792 индивидуальных разработчиков, которые выделили на разработку форка ресурсы, эквивалентные работе 18 инженеров в режиме полного рабочего дня в течение следующих 5 лет.

Несколько дней назад проект OpenTofu получил от компании HashiCorp требование о прекращении незаконной деятельности (cease and desist), предлагающее добровольно устранить нарушение под угрозой возможного предъявления судебного иска. Проект OpenTofu обвинялся в нарушении интеллектуальной собственности OpenTofu в связи с переносом изменений из ветки Terraform, добавленных под лицензией BSL, в ветку OpenTofu, поставляемую под лицензией MPL. Представители OpenTofu не согласились с претензией и привели доказательство того, что до этого спорный код присутствовал в старой кодовой базе с лицензией MPL, но потом при реализации дополнительной функциональности был скопирован разработчиками HashiCorp в код под лицензией BSL.