IBM встроила ИИ-защиту от атак во флеш-накопители FCM

Компания IBM объявила о том, что новейшие серверные флеш-накопители FlashCore Modules четвёртого поколения (FCM4) получили встроенную систему защиты от вредоносного ПО, работающую на уровне прошивки. Новая технология тесно интегрирована с Storage Defender. Теперь в FCM в режиме реального времени анализируется весь поток данных, а затем с помощью ИИ-модели вычленяются подозрительные операции. Ранее защита в хранилищах IBM FlashSystem функционировала на блочном уровне и использовала локальное ПО с данными о возможных атаках, дополненное облачной ИИ-службой для идентификации аномалий в поведении накопителей, которые могут свидетельствовать о начале атаки. К таковым, к примеру, относятся попытки массового шифрования данных кибер-вымогателями (ransomware). При таком подходе у злоумышленников могло оставаться достаточно времени для нанесения урона.

Источник: 3dnews.ru