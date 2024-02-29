Iceotope, SK Telecom и SK Enmove разработают новую СЖО для ИИ и на базе ИИ

Корейская телекоммуникационная компания SK Telecom (SKT), фирма Iceotope и разработчик смазочных материалов SK Enmove, по сообщению ресурса Datacenter Dynamics, займутся созданием систем жидкостного охлаждения (СЖО) нового поколения для дата-центров, ориентированных на ресурсоёмкие задачи ИИ. Говорится, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании с целью внедрения технологии прецизионного жидкостного охлаждения (Precision Liquid Cooling, PLC). В рамках проекта планируется применять специальные жидкости SK Enmove и испытательный стенд SKT. Утверждается, что система PLC обеспечивает высокую эффективность отвода тепла от серверных компонентов и экономию энергии по сравнению с альтернативными решениями.

Источник: 3dnews.ru