IDC: четвёртый квартал 2023 года стал для рынка ПК худшим сезоном с 2006 года

Аналитики IDC уже подвели предварительные итоги четвёртого квартала и всего 2023 года для рынка ПК, отметив присутствие нескольких противоречивых тенденций. С одной стороны, в годовом сравнении поставки ПК в прошлом квартале сократились на 2,7 % до 67,1 млн штук, обозначив худший сезонный результат с четвёртого квартала 2006 года. С другой стороны, фактически эти результаты оказались лучше ожидаемых. В текущем году IDC рассчитывает на рост рынка персональных компьютеров. Источник изображения: Intel

Источник: 3dnews.ru