Игра «Бездна света» на свободном движке INSTEAD

Василий Воронков, автор игр «Переход» и «Лидия», а так же нескольких книг, выпустил новую игру «Бездна света».

Экипаж ГКМ «Грозный» отправляется к орбитальной станции «Кабирия», последнему рубежу исследованного человеком космоса, где ему предстоит столкнуться с чем-то нечеловеческим.

По жанру игра относится к текстографическим квестам. Часть загадок в игре решается с помощью эмуляции терминала.

Кроме скриптов на Lua игра содержит графическое и музыкальное оформление.

Код игры распространяется по лицензии CC0.

Ориентировочное время прохождения — более 6 часов.

Для игры понадобится интерпретатор INSTEAD, который работает на большинстве распространённых платформ: Linux, Windows, FreeBSD, Android и др.

Источник: linux.org.ru