«Игра, которую мы все ждали»: полчаса геймплея хардкорного выживания War of the Worlds вызвали восторг пользователей

Разработчики из американской студии FlipSwitch Games поделились 30-минутной записью геймплея симулятора выживания с открытым миром War of the Worlds («Война миров») по одноимённому роману Герберта Уэллса (Herbert Wells). Ролик набрал 100 тыс. просмотров за первые сутки. Источник изображений: FlipSwitch Games

Источник: 3dnews.ru