Игроки призвали Sony выпустить Helldivers 2 на Xbox — под петицией подписалось уже почти 60 тысяч человек

Несмотря на продолжающиеся проблемы с серверами, кооперативный шутер Helldivers 2 стал настоящим хитом на PC и PS5. Судя по набирающей популярность петиции, к веселью хотят присоединиться и многие игроки с Xbox. Источник изображения: Game Rant

Источник: 3dnews.ru