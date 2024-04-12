Игроки The Witcher 3: Wild Hunt обнаружили секретное послание от CD Projekt Red, спрятанное под Новиградом

Культовому фэнтезийному ролевому боевику в открытом мире The Witcher 3: Wild Hunt скоро исполнится девять лет. Все секреты уже найдены, однако фанатам удалось обнаружить скрытое послание от CD Projekt Red за пределами игровой карты. Источник изображения: Steam (bzrkq)

Источник: 3dnews.ru