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Игроки The Witcher 3: Wild Hunt обнаружили секретное послание от CD Projekt Red, спрятанное под Новиградом

Культовому фэнтезийному ролевому боевику в открытом мире The Witcher 3: Wild Hunt скоро исполнится девять лет. Все секреты уже найдены, однако фанатам удалось обнаружить скрытое послание от CD Projekt Red за пределами игровой карты. Источник изображения: Steam (bzrkq)
Источник: 3dnews.ru

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