Игровые студии стали избегать новых проектов, предпочитая проверенные франшизы в условиях кризиса

На этой неделе в Сан-Франциско состоялась конференция Game Developer Conference, на которой собрались представители игровой индустрии из разных стран мира. В этом году настроение участников мероприятия было не самым весёлым. Это связано с продолжающимся ростом затрат на разработку игр, медленным ростом рынка и необходимостью полагаться на проверенные временем франшизы, что заставляет даже крупные компании быть более осторожными. Источник изображения: superanton / Pixabay

Источник: 3dnews.ru