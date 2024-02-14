ИИ-бот ChatGPT научился запоминать факты о пользователях и их предпочтения

Регулярная работа с чат-ботом на базе искусственного интеллекта может начать раздражать, поскольку для улучшения опыта взаимодействия пользователю каждый раз приходится объяснять некоторые факты о себе и своих предпочтениях. Компания OpenAI, являющаяся разработчиком ИИ-бота ChatGPT, намерена исправить это, сделав алгоритм более персонализированным за счёт добавления ему «памяти». Источник изображения: Growtika / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru