ИИ-бум разогрел спрос на японское оборудование для производства чипов — в апреле зафиксирован рекордный рост

Производственная активность в полупроводниковой промышленности Японии сосредоточилась на зрелых техпроцессах, но страна по-прежнему лидирует в поставках некоторых видов технологического оборудования, необходимого для выпуска чипов. По итогам апреля выручка от реализации такого оборудования японскими компаниями выросла на 15,7 % в годовом сравнении, показав максимальный рост за 17 месяцев. Источник изображения: Tokyo Electron

Источник: 3dnews.ru