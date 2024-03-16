Американские учёные обнаружили новый способ взлома чат-ботов на основе искусственного интеллекта — они оказались беззащитными перед ASCII-графикой. Большие языковые модели, включая передовую GPT-4, прикладывают столько усилий на обработку этих представлений, что «забывают» соблюдать правила, предписывающие им блокировать недопустимые ответы, например, об изготовлении и сбыте фальшивых денег или о взломе устройств интернета вещей. Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru