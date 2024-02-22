ИИ для защиты 5G: Nokia представила ассистента Telco GenAI, который поможет быстро выявить и нейтрализовать атаки на сети связи

Компания Nokia объявила о выходе телекоммуникационного ассистента на базе генеративного ИИ Telco GenAI, который будет интегрирован с облачным SaaS-решением для сетевой безопасности NetGuard Cybersecurity Dome, чтобы предоставить поставщикам услуг связи (CSP) и предприятиям возможность более быстрого и качественного обнаружения и разрешения проблем в условиях, когда киберпреступники всё чаще используют генеративный ИИ для более сложных атак на критическую инфраструктуру. NetGuard Cybersecurity Dome — это XDR-платформа Nokia, которая обеспечивает защиту сетей с помощью ИИ и машинного обучения. Nokia Telco GenAI будет интегрирован в платформу уже во II квартале. Он позволит ещё больше расширить возможности Cybersecurity Dome, быстро объединяя и интерпретируя огромные объёмы информации, связанной с киберугрозами, тем самым повышая эффективность функционирования Cybersecurity Dome при их выявлении и устранении.

Источник: 3dnews.ru