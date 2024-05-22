ИИ добрался до буфера обмена Windows 11

Microsoft добавила в пакет утилит PowerToys для Windows 11 новую функцию Advanced Paste, которая позволяет «на лету» конвертировать содержимое буфера обмена при помощи искусственного интеллекта. Она призвана упростить пользователям некоторые рабочие процессы. Источник изображения: Windows / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru