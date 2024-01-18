ИИ-функции Galaxy AI появятся в некоторых старых смартфонах и планшетах Samsung

На этой неделе Samsung представила смартфоны серии Galaxy S24 с множеством функций на основе искусственного интеллекта, которые были интегрированы в оболочку One UI 6.1. Теперь же стало известно, что эта версия фирменного пользовательского интерфейса и многие функции Galaxy AI будут доступны не только в новых флагманах, но и в некоторых устройствах Galaxy, выпущенных на рынок ранее. «Многие функции Galaxy AI, представленные в Galaxy S24, также появятся в выпущенных ранее моделях, включая серию Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 и Flip5, а также серию Galaxy Tab S9, в течение первого полугодия 2024 года. Следите за обновлениями для получения более подробной информации», — говорится в сообщении Samsung.

Источник: 3dnews.ru