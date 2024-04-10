ИИ-инструменты для редактирования в «Google Фото» станут бесплатными для всех

Сегодня Google объявила, что некоторые расширенные функции редактирования фотографий в «Google Фото», ранее доступные лишь на смартфонах Pixel и пользователям с платной подпиской Google One, с мая станут доступны бесплатно всем пользователям. В том числе бесплатным станет основанный на искусственном интеллекте инструмент Magic Editor для сложного редактирования фотографий. Источник изображений: Google

Источник: 3dnews.ru