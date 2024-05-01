ИИ поднимает доходы не только компаниям, но и целым странам — ВВП Тайваня показал максимальный рост с 2021 года

На Тайване сосредоточены не только передовые предприятия компании TSMC, но и производственные мощности по сборке серверных систем, которые активно используются в сегменте искусственного интеллекта. По итогам первого квартала экспорт подобной продукции обеспечил рост ВВП острова на 6,51 % до $167 млрд, и это стало лучшей динамикой со второго квартала 2021 года. Источник изображения: TSMC

Источник: 3dnews.ru