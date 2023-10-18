ИИ помог техногигантам увеличить рыночную капитализацию на $2,4 триллиона за год

Стоимость акций крупнейших технологических компаний — Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon и NVIDIA — за год выросла в среднем на 36 % или на $2,4 трлн. Об этом говорится в ежегодном докладе Euroscape (PDF), который представила венчурная компания Accel. Источник изображений: accel.com

Источник: 3dnews.ru