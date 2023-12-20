ИИ-помощник Microsoft Copilot научился генерировать музыку благодаря интеграции с Suno

Помощник с искусственным интеллектом Microsoft Copilot теперь может сочинять песни благодаря интеграции с музыкальным приложением Suno. Пользователи могут вводить в Copilot запросы вроде «Создай поп-песню о приключениях с семьёй», и Suno с помощью плагина воплотит их музыкальные идеи в жизнь. Из одного предложения Suno может создать целую песню — с текстом, инструментальными партиями и голосами певцов. Источник изображения: pexels.com

Источник: 3dnews.ru