ИИ-суперкомпьютер «под ключ»: HPE и NVIDIA представили HPC-платформу на базе гибридных суперчипов Grace Hopper

Компании HPE и NVIDIA анонсировали модульную суперкомпьютерную систему для генеративного ИИ и обучения моделей на основе частных массивов данных. Комплекс ориентирован на крупные предприятия, исследовательские организации и государственные структуры. В основу решения положена аппаратная платформа Cray EX2500. В состав входят суперчипы NVIDIA GH200 Grace Hopper, содержащие 72-ядерный Arm-процессор NVIDIA Grace и ускоритель NVIDIA H200. Каждый узел системы использует четыре таких суперчипа. Узлы соединены друг с другом при помощи интерконнекта Slingshot.

Источник: 3dnews.ru