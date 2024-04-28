ИИ убьёт классические колл-центры в течение года, считают в их руководстве

С расширением внедрения искусственного интеллекта (ИИ) целый ряд специальностей оказался под угрозой исчезновения. В их числе работники колл-центров. Уже сейчас некоторые компании заменяют персонал служб поддержки по телефону генеративным ИИ и буквально через год в отрасли, возможно, будут использоваться только чат-боты на базе ИИ. Согласно данным Gartner в 2022 году в индустрии центров поддержки клиентов работало около 17 млн человек. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru