ИИ воодушевил инвесторов: капитализация M**a превысила $1 трлн

Капитализация M**a превысила $1 трлн в ходе рыночных торгов в среду на фоне рекордного роста курса акций. Ценные бумаги компании выросли более чем на 2 % и достигли отметки в $396 за единицу. С начала года стоимость акций M**a выросла на 12 %, пишет издание CNBC. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru