Илон Маск объявил, что следующий продукт Neuralink подарит зрение слепым

Основатель и владелец компании Neuralink Илон Маск (Elon Musk) анонсировал следующий продукт Neuralink — Blindsight. Как следует из названия, это устройство предназначено для восстановления зрения. Ещё несколько лет назад Илон Маск заявил, что Neuralink сможет вернуть зрение слепым людям. Теперь, после успешной демонстрации игры в шахматы при помощи мозгового импланта, исполнение обещаний Маска кажется делом недалёкого будущего. Источник изображения: Computerra

Источник: 3dnews.ru