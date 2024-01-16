Илон Маск показал, как человекоподобный робот Tesla Optimus складывает футболку на столе

Компания Tesla на первых порах собирается применять человекоподобных роботов Optimus на своём предприятии в Техасе, где они будут помогать собирать электромобили или хотя бы переносить небольшие грузы. Это не мешает руководству Tesla регулярно заигрывать с мыслью о том, что такие роботы со временем станут надёжными помощниками в быту. На этой неделе была продемонстрирована их способность обращаться с бельём после стирки. Источник изображения: X, Elon Musk

Источник: 3dnews.ru