Илон Маск раскрыл причину взрыва второго Starship — корабль оказался слишком лёгким

Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) раскрыл причину, из-за которой космический корабль Starship взорвался во время второго испытательного полёта и не смог выйти на орбиту. Дело, оказывается, в том, что он взлетал без полезной нагрузки. Источник изображения: spacex.com

Источник: 3dnews.ru