Илон Маск рассчитывает в четвёртый раз запустить Starship в течение 3-5 недель

Глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) объявил о планах провести четвёртый и испытательный пуск космического корабля Starship в течение 3-5 недель. Об этом миллиардер написал в своём аккаунте в социальной сети X. Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru