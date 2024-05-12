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Илон Маск рассчитывает в четвёртый раз запустить Starship в течение 3-5 недель

Глава компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) объявил о планах провести четвёртый и испытательный пуск космического корабля Starship в течение 3-5 недель. Об этом миллиардер написал в своём аккаунте в социальной сети X. Источник изображения: SpaceX
Источник: 3dnews.ru

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