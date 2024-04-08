Илон Маск рассказал о планах по колонизации Марса и доработке гигантской ракеты Starship

На этой неделе в аккаунте SpaceX в соцсети X (бывшая Twitter) появилась запись презентации, которая не так давно прошла на принадлежащей компании базе Starbase, расположенной в Бока-Чика, штат Техас. Провёл презентацию глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk), который в ходе своего выступления рассказал о предстоящих испытательных полётах космического корабля Starship и планах компании по организации на Марсе автономной человеческой колонии в будущем. Источник изображений: SpaceX

Источник: 3dnews.ru