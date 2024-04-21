Илон Маск снизил цены на электромобили Tesla на $2000 и отложил свой визит в Индию

Компания Tesla о результатах прошлого квартала пока сообщила только предварительные сведения, и полноценный отчёт должен выйти на грядущей неделе, но свидетельствами непростой для неё ситуации пока можно считать внезапные действия руководителя. Илон Маск не только снизил цены на электромобили в США на $2000, но и отложил свой визит в Индию. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru