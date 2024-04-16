Илон Маск задумал брать плату с новых пользователей X за право публиковать посты

Илон Маск (Elon Musk) планирует взимать с новых пользователей X (бывшей Twitter) небольшую плату за возможность публикации сообщений в социальной сети — так он собирается решить проблему «засилья ботов» и «троллей». Источник изображения: pixabay.com

Источник: 3dnews.ru