Илону Маску придётся ответить в суде за свои заявления, которые предшествовали покупке компании Twitter

Весной прошлого года Илон Маск (Elon Musk) заявил о намерениях купить социальную сеть Twitter, но в дальнейшем пытался отказаться от них, обвиняя руководство компании в искажении статистики о доле фальшивых учётных записей и ботов, но в итоге под угрозой судебного преследования был вынужден завершить сделку. При этом судебные органы США до сих пор не снимают с Маска ответственность за ряд высказываний, предшествовавших этой сделке. Источник изображения: Unsplash, Fachrizal Maulana

Источник: 3dnews.ru