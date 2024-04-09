Imagination представила RISC-V процессор APXM-6200 для интеллектуальных устройств

Компания Imagination Technologies анонсировала новый продукт в семействе Catapult CPU — процессор приложений APXM-6200 с открытой архитектурой RISC-V. Ожидается, что новинка найдёт применение в интеллектуальных, потребительских и промышленных устройствах. APXM-6200 — это 64-бит процессор без внеочередного выполнения инструкций. Изделие использует 11-стадийный конвейер с возможностью одновременной обработки двух инструкций. Чип может содержать одно, два или четыре вычислительных ядра. Под заказ также будут доступны варианты с 8 и 12 ядрами. Объём кеша L1 составляет до 128 Кбайт, L2 — 1 Мбайт на ядро (кеш L3 не предусмотрен).

Источник: 3dnews.ru